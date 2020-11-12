العثماني يحذر: يحب ألا يؤدي الوعد بتوفير اللقاح ضد كورونا للتهاون والتراخي

‏⁧بالرغم من التفاؤل بقرب انطلاق حملات التلقيح ضد كورونا، حذر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، من تفاقم الرةوضع الوبائي بالبلاد.

وقال العثماني اليوم، ‫على حسابه بموقع تويتر، إن الوضعية الوبائية لكوفيد_19‬ في بلادنا اليوم مقلقة، لازدياد الحالات الحرجة وحالات الوفيات يوما بعد يوم.

واعتبر العثماني، أنه يحب ألا يؤدي الوعد بتوفير اللقاح، إلى التهاون والتراخي من قبل المواطنات والمواطنين، مع قرب انطلاق حملات التلقيح، التي ستبدأ بالعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

‏وكان العثماني قد حذر أمس من تداول أخبار غير صحيحة حول الجائحة، وقال إن “المغرب‬ في هذه اللحظة الحاسمة من مواجهة جائحة كوفيد_19‬، نحتاج إلى أعلى درجات الحيطة من الأخبار الزائفة، وتروج حاليا وثائق مزيفة مثل وثيقة بالفرنسية حول استراتيجية ضد كورونا‬، ومشروع قانون مزعوم يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا، وكلاهما مفبرك”.