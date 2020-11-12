مصرع 7 جنود جلهم أمريكيون في تحطم طائرة مروحية في سيناء المصرية

أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي. وأوضح أن جميع الضحايا، أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

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