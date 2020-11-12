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ماريا ناديم تتعافى من كورونا

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محمد بوملي 0 تبليغ

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أعلنت الفنانة ماريا ناديم، ليلة أمس الأربعاء، تعافيها من فيروس ، بعد أسبوع من إعلانها إصابتها به.

ونشرت الفنانة المغربية، ماريا ناديم، نتائج اختبار كورونا، الذي أجرته في مختبر في الدارالببضاء، مؤكدة في قصة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام تعافيها من الفيروس التاجي.

وكانت ماريا نديم قد أعلنت، ليلة الخميس الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر في منزلها.

وأجلت ماريا ناديم إجراء اكتشاف إصابتها بالفيروس، إصدارها لعمل جديد، وهو أغنية مشتركة مع مغني الراب “داراغانوف”، كما أشارت إلى أن إصابتها منعتها من الاحتفال بذكرى ميلادها.

وانضمت ناديم إلى قائمة الفنانين، الذين طالتهم الإصابة بالفيروس، وتعافوا منه، منهم الدوزي، وفاتى جمالي، وريدوان، وأسامة رمزي، وهشام الوالي.

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