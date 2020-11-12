وزارة التربية الوطنية تنشر بطاقات توصيف المواضيع لاختبارات مباريات التوظيف

نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، بطاقات توصيف مواضيع اختبارات مباريات توظيف ملحقين، ستجرى لأول مرة، وأخرى لاختبار أساتذة “التعاقد”.

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قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إنه تم نشر، بالبوابة الإلكترونية الخاصة بمباريات التوظيف “http://tawdif.men.gov.ma”، بطاقات توصيف مواضيع اختبارات مباريات توظيف الملحقين التربويين، والاجتماعيين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، التي تجرى لأول مرة.

وأوضحت الوزارة نفسها أنه تم كذلك نشر البطاقات المحينة لتوصيف مواضيع الاختبارات الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تقرر تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري.

ويأتي إصدار هذه البطاقات، التي تحدد المجالات، التي سيشملها كل اختبار، وتحصر محاوره الرئيسية، ودرجة أهمية كل مجال، أو محور، ضمانا لتكافؤ الفرص، ولأجل تمكين المترشحات، والمترشحين لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين- دورة نونبر الجاري من توجيه، وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لها.