شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 452.160 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 412 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339.114 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5605 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض إصابات كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.