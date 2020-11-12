شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من مدير منظمة الصحة العالمية حول كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 قال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إنه يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منتدى السلام بباريس "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك"

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