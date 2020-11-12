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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات كورونا في مصر والان مع التفاصيل
الخميس 12 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الأربعاء/الخميس، تسجيل11 وفاة و227حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء ارتفع إلى 109881 من بينهم 6405 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 122 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100662 حالة
وأعلنت الوزارة أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.
وذكر بيان للحكومة المصرية أنه سوف يتم منح الأولوية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية والأشخاص الأكثر تأثراً مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
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