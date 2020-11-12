بالصورة.. التشكيلة الرسمية لاسود الرافدين لمباراة النشامى

رياضة 2020-11-12 | 14:32 1,071 مشاهدة اعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة لقدم، سريتشكو كاتانيتش، عن التشكيلة الرسمية التي ستبدأ مباراة اليوم امام الاردن. وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت بغداد. وفيما يلي تشكيلة المباراة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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