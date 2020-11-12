العمل تطلق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية

وقالت الوزارة في خبر نقلته وكالة الانباء العراقية، تم "اطلاق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية". ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، أن "الوجبة شملت 14 ألفاً و74 أسرة في بغداد والمحافظات".

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