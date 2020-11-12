تسجيل 3298 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، فيما اشارت الى تماثل2571 مصاباً للشفاء من الفيروس. في ادناه تفاصيل الموقف اليومي:

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