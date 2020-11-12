سفارة السعودية في لاهاي تعلن تعرض مقرها لإطلاق نار

ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" في اخبار عاجلة إن "السفارة في سفارة السعودية في لاهاي تعلن تعرض مقر السفارة لإطلاق نار فجر الخميس من دون إصابة أي من أعضاء البعثة الدبلوماسية". ونقلت الوكالة عن السفارة قولها، "نحث المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر".

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