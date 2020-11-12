إصابة جنود أميركيين بسقوط طائرة جنوب سيناء

أفادت وكالة "سكاي نيوز عربية" في مصر، الخميس، بسقوط طائرة استطلاع في جنوب سيناء. وقالت الوكالة إن الحادث نتج عنه إصابة جنود أميركيين من قوات حفظ السلام المنتشرة في شبه جزيرة سيناء.



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