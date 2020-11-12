الهجرة تعلن اطلاق الوجبة التاسعة من منحة الأسر العائدة لمناطق سكناها

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة قولها إنه تم "إطلاق الوجبة التاسعة من منحة مليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكناها". واضافت الوزارة، أن "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطقها".

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