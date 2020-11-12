مقتل 7 جنود من القوات الدولية بسيناء في تحطم مروحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 7 جنود من قوات المراقبة الدولية بسيناء المصرية، اليوم الخميس، مصرعهم، جراء تحطم مروحية، وفق مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القتلى هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.



ولم يتضح على الفور سبب تحطم المروحية.

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وتنص ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات، وهو ما حدث منذ العام 1981.

وتضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلاً عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.

وصرح براد لينش، المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر، "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

