حمدان بن زايد يطلع على سير عمليات "الهلال" الإغاثية للمتأثرين في الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في العاصمة مانيلا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من إعصار "جوني" في الفلبين.



واطمأنـ خلال الاتصال ــ على الأوضاع الإنسانية في الفلبين بصورة عامة، واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من الإعصار في المناطق المتضررة.

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ووجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في الفلبين، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.

وقال إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الانسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الامارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية، انطلاقا من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الامارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية احتياجات المتضررين، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاجها سكان المناطق المتأثرة بالإعصار.

وشدد على أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين، من عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية.