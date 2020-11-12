شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم.



وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 793 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 215.87 مليون درهم و764 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض ومن ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 121 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت "منطقة مرسى" دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 158 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 91 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 58 رهن أراض بقيمة 424.45 مليون درهم و219 رهن فلل وشقق بقيمة 599.86 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 210 ملايين درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 93 مليون درهم.

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أما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 261.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 30 مليون درهم.

كانت قيمة التصرفات العقارية في الدائرة اليوم قد بلغت أكثر من 606 ملايين درهم بعدما شهدت تسجيل 172 مبايعة بقيمة 295.13 مليون درهم منها 5 مبايعات لأراض بقيمة 64.79 مليون درهم و167 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 230.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعة واحدة أيضا بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في الثنية الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 226.61 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 38.32 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 188.29 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 84.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 20 مليون درهم.