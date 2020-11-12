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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون تم بديوان السلطة المحلية بمديرية سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، توقيع عقد اتفاقية مشروع منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لمشروع بور الخيري بكلفة 22 مليون و 720 ألف و 282 ريال بتمويل من السلطة المحلية بمديرية سيئون.

و تتضمن الاتفاقية التي وقعها مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير شركة اسواق حضرموت " الحبشي أخوان " للتجارة المحدودة الجهة المنفذة للمشروع عمر محمد الحبشي ، تنفيذ المشروع خلال شهرين وبقدرة 26 كيلو واط الى جانب وحدة ضخ للمشروع . ويستفيد من المشروع قرابة 14 ألف نسمة تقريبا .

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