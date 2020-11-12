اعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس الاربعاء 11 نوفمبر 2020، رجلاً يحمل سكيناً في مستشفى "بيجين" في فال دو مارن.
ووفق صحيفة "لاديبيش دو ميدي"، كان الشخص ينوي مهاجمة مهاجم نيس، الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة وتم نقله في 6 نوفمبر إلى المستسفى.
وبحسب الصحيفة، ادعى الشخص الذي عثر في جيوبه على سكين، أنه كان يريد "ذبح" مريض "معين".
يذكر أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية واسمه "ابراهيم العويساوي" وقد نُقل إلى المستشفى في نيس إثر إصابته برصاص الشرطة أثناء تهديده لعناصرها في الكنيسة ولم يتمكن المحققون من الاستماع إلى شهادته.
كانت هذه تفاصيل خبر في مستشفى "بيجين".. الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا حاول مهاجمة منفّذ هجوم نيس ابراهيم العويساوي بسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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