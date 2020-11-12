في مستشفى "بيجين".. الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا حاول مهاجمة منفّذ هجوم نيس ابراهيم العويساوي بسكين

اعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس الاربعاء 11 نوفمبر 2020، رجلاً يحمل سكيناً في مستشفى "بيجين" في فال دو مارن.

ووفق صحيفة "لاديبيش دو ميدي"، كان الشخص ينوي مهاجمة مهاجم نيس، الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة وتم نقله في 6 نوفمبر إلى المستسفى.

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وبحسب الصحيفة، ادعى الشخص الذي عثر في جيوبه على سكين، أنه كان يريد "ذبح" مريض "معين".

يذكر أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية واسمه "ابراهيم العويساوي" وقد نُقل إلى المستشفى في نيس إثر إصابته برصاص الشرطة أثناء تهديده لعناصرها في الكنيسة ولم يتمكن المحققون من الاستماع إلى شهادته.