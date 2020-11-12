إيران: أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران 11 ألفا و571 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 726 ألفا و585 حالة.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري -في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الخميس وفق ما نقلته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية- أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في

البلاد بلغ 11 ألفا و 571 والوفيات 457 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأضافت أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدد الإصابات يزداد و إجمالي عدد المصابين تجاوز 726 ألفا، بينهم 5614 في حالة حرجة ويخضعون الآن للعناية المركزة.

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ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 541 ألفا و 566 شخصا، فيما سجلت البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية 457 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و121 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.