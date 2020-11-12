لافروف: فرضنا عقوبات جوابية ضد عدد من ممثلي ألمانيا وفرنسا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "ستكون هناك بالطبع ردود على العقوبات الأوربية على روسيا".
أعلن لافروف، أن بلاده فرضت عقوبات جوابية ضد عدد من ممثلي ألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بالوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني، وستبلغ شركاءها الأوروبيين قريبًا بها، وفقل لوكالة سبوتنيك.
أشار لافروف، أن عقوبات الاتحادالأوروبي، بشأن نافالني، تؤثر بشكل مباشر على كبار المسئولين في الإدارة الرئاسية الروسية، فإن عقوباتنا الجوابية ستكون مطابقة لها".
وأضاف "لقد تم تبنيها بالفعل، وسنبلغ قريبًا زملاءنا الألمان والفرنسيين بهذا الأمر".
ووفقا له، فإن هذه العقوبات ستطال كبار موظفي مكاتب قادة ألمانيا وفرنسا.
زعمت ألمانيا أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.
ولم تستند برلين في هذا لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.
وتقول موسكو إنها لا تستطيع التحقيق في حادث نافالني في ظل عدم حصولها على بيانات من ألمانيا.
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