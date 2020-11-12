الجيش الإثيوبى يكسر حصار قواته في تيغراي

شرعت قوات من الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، في استرداد مواقع خسرتها بعد هجمات مضادة، كما كسرت الحصار الذي فرضته عليه قوات إقليم تيغراي المتمرد شمالي البلاد.

وأسقط البرلمان الإثيوبي الاتحادي الحصانة عن 39 مسؤولًا في جبهة تحرير تيغراي المتمردة، وفقًا لشبكةسكاى نيوز الإخبارية.

وتفجر القتال في إقليم تيغراي المتاخم للحدود مع السودان، الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت الحكومة الاتحادية، برئاسة آبي أحمد، حكومة الإقليم بمهاجمة قاعدة للجيش.

ويتوج القتال أزمة سياسية تصاعدت في العامين الماضيين

بين أحمد والإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إن القيادة الشمالية التي كانت تحت الحصار لمدة خمسة أيام باتت تهاجم على جميع الجبهات وتستعيد العديد من المواقع التي خسرتها.

وأضاف برهانو أن الكتيبتين السابعة والثامنة والكتيبة 23 والكتيبة 11 والكتيبة 31 والكتيبة 20 والكتيبة الرابعة والآلية

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الخامسة تمكنت من كسر الحصار وإعادة تجميع صفوفها لشن هجمات على جبهات مختلفة.

واعتبر أن مهمة الجيش المتبقية صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن.

وقال إن الجيش أعاد تنظيم نفسه واستولى على مناطق من دانشا ومطار حميرة إلى باكر في إقليم تيغراي.

وأضاف أنه تم تحرير حمرة وللوقدي وبركات وشيرارو بالتعاون مع الفرقة الخامسة التي خرجت من الحصار، موضحًا أن الجيش يتجه نحو شاير لتحرير باقي سكان تيغراي وقوات الأمن.

وقال: "إن القوات الإثيوبية تتخذ إجراءات لضمان عدم تعرض الناس للأذى من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".