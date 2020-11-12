دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى توخي الحذر حيال فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه "لم يسأم منا بعد".
وصرح غيبريسوس، في منتدى السلام في باريس بأن عامة الناس يمكنأن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له، وفقًا لروسيا اليوم.
وبهذا الشأن قال المدير العام للمنظمة: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19، لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.