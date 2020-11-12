الصحة العالمية: قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى توخي الحذر حيال فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه "لم يسأم منا بعد".

وصرح غيبريسوس، في منتدى السلام في باريس بأن عامة الناس يمكن

أن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له، وفقًا لروسيا اليوم.

وبهذا الشأن قال المدير العام للمنظمة: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19، لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".