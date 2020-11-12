شفاء 688 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الخميس/ شفاء 688 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 125 ألفا و593 حالة.



وأضاف الوزير - في بيان صحفي - أن

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التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية،أثبتت شفاء الحالات ال688 من فيروس (كورونا) ، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس /الأربعاء/ شفاء 749

حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 124 ألفا و905 حالات .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.