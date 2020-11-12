لأول مرة.. بريطانيا تُعلن ارتفاع أعداد المرضى غير المصابين بكورونا بقوائم الانتظار

كشفت بيانات صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (إن أتش إس) اليوم الخميس، ارتفاع أعداد المرضى غير المصابين بفيروس كورونا المستجد بقوائم الانتظار في سبتمبر الماضي بشكل غير مسبوق عن أي شهر مضى منذ عام 2008.



وأفادت الهيئة، في تقريرها حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، بأن المرضى الذين حدد علاجهم في سبتمبر الماضي ظلوا على قوائم الانتظار منذ

أكثر من عام، موضحة أنه يوجد بإنجلترا 545ر139 حالة انتظرت علاجها لأكثر من 52 أسبوعا، ما يمثل زيادة بنحو 305ر1 حالة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.



وأضاف التقرير أن أعداد المرضى الحاضرين كان أقل بشكل كبير من الشهر ذاته العام المنصرم، ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب الاستجابة لمرضى فيروس كورونا

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المستجد.



وأضافت الشبكة أن أعداد المرضى غير المصابين بفيروس كورونا المستجد والمترددين على المستشفيات لتلقي العلاج في إنجلترا انخفض بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها في 2019، موضحة أن نحو 209 آلاف و562 حالة ترددوا على المستشفيات خلال سبتمبر الجاري مقارنة ب 288 ألفا و230 حالة في سبتمبر 2019.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.