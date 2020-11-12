الكركارات.. “البوليساريو” تلجأ إلى الهروب إلى لأمام

من خلال تحركاتها في الكركارات، تلجأ “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، إلى “الهروب إلى الأمام”، في مواجهة قرار لمجلس الأمن، جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية، بحسب ما أكده مصدر مقرب من الملف.

وأوضح المصدر ذاته أن الهروب المذكور إلى الأمام من قبل “البوليساريو”، يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548، المعتمد في 30 أكتوبر الماضي، والذي أبان، من خلاله المجلس، عن وضوح، وثبات في الوقت ذاته.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المجلس كان واضحا، أيضا، في تعريفه للحل السياسي، الذي ينبغي أن يكون “واقعيا، وبراغماتيا، ومستداما، وقائما على التوافق”، وكذا للمسلسل الحصري، الذي يجب أن يفضي إليه: وهو مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، المطالبين بمواصلة الالتزام بروح من الواقعية، والتوافق، طوال مدته، وبشكل يحقق الغاية منه.

وبرهن مجلس الأمن الدولي، أيضا، على ثبات في دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بالمبادرة “الجادة وذات المصداقية”.

وسجل المصدر ذاته أن “القرار الأخير لمجلس الأمن جاء ليؤكد الإقبار النهائي لأوهام الجزائر، و(البوليساريو)”، وأضاف أن هذه الأخيرة تسعى، من خلال تحركاتها، إلى التهرب من ضغط الاحتجاجات المتزايدة في مخيمات تندوف، حيث لا تعول الجماعة الانفصالية في بقائها سوى على قمع شرس، يسهله البلد المضيف، الذي فوض لها السلطة على مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأكد المصدر أن “الأمر يتعلق بحركة تحتضر وهي تفتقد لأي شرعية”، ملاحظا أن حركة بديلة، وهي “حركة صحراويون من أجل السلام”، ما فتئت “تشكك في ما يسمى بتمثيلية (البوليساريو) المزعومة”، ولفت الانتباه إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بهروب إلى الأمام في مواجهة واقع ثابت: ألا وهو مغربية الصحراء على أرض الواقع، مع استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، وافتتاح قنصليات عامة لستة عشر بلدا إفريقيا، وعربيا في الأقاليم الجنوبية.

Advertisements

وشدد المتحدث نفسه على أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية يشكل تأكيدا لا لبس فيه على مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية، من خلال فتح قنصليات عامة لها في الصحراء المغربية، وسجل أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ما فتئت تردد أخبار التحركات اليائسة لـ”البوليساريو”، وهو ما يدل على اضطراب، وارتباك الجزائر، التي يشكل دعمها الضامن الوحيد لوجود هذه الجماعة الانفصالية.

وأكد المصدر أن المغرب، بهدوئه، وتصميمه سيمضي قدما على المسار، الذي رسمه له الملك محمد السادس فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية.

وأبرز أن المغرب يظل “متشبثا باحترام الشرعية الدولية، لكنه سيظل ثابتا على مواقفه ولن يرضخ للمزايدات والاستفزازات من الأطراف الأخرى التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار”.

وخلص المصدر إلى أن مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، يظلان شاهدين على الأفعال الخطيرة جدا التي تقترفها “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونسف كل جهود الأمم المتحدة المبذولة من قبل أمينها العام، والرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

لاماب