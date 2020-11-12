“ديزي دروس” يغني لقصة حب سارة برليس وسعد موفق- فيديو

أصدر مغني الراب “ديزي دروس” بالتعاون مع الممثلة سارة بلريس، والممثل سعد موفق، عملا مشتركا، ليلة أمس الأربعاء، بعنوان “نوطة”.

ولعب بطولة الكليب الممثلان، سعد موفق، وسارة برليس، في حين أوضحت البطاقة التعريفية الخاصة به كليب لفيلم مصور يحمل عنوان “خلي قلبك يذوب”.

وتشير المعلومات المتوفرة على صفحة الفيلم في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، إلى أنه يصدر في 17 من نونبر الحالي.

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واعتمد طاقم “خلي قلبك يذوب” على عنصر التشويق من خلال عدم الإفصاح عن تفاصيله.

وتعتبر أغنية “نوطة”، التي كتب كلماتها ديزي دروس، أول عمل رومنسي الطابع في مسيرته، والذي عاد به إلى ساحة الإصدارات، بعد غياب.