أصدر مغني الراب “ديزي دروس” بالتعاون مع الممثلة سارة بلريس، والممثل سعد موفق، عملا مشتركا، ليلة أمس الأربعاء، بعنوان “نوطة”.
ولعب بطولة الكليب الممثلان، سعد موفق، وسارة برليس، في حين أوضحت البطاقة التعريفية الخاصة به كليب لفيلم مصور يحمل عنوان “خلي قلبك يذوب”.
وتشير المعلومات المتوفرة على صفحة الفيلم في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، إلى أنه يصدر في 17 من نونبر الحالي.
واعتمد طاقم “خلي قلبك يذوب” على عنصر التشويق من خلال عدم الإفصاح عن تفاصيله.
وتعتبر أغنية “نوطة”، التي كتب كلماتها ديزي دروس، أول عمل رومنسي الطابع في مسيرته، والذي عاد به إلى ساحة الإصدارات، بعد غياب.
كانت هذه تفاصيل خبر “ديزي دروس” يغني لقصة حب سارة برليس وسعد موفق- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.