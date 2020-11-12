فريق بايدن يوصي بإغلاق الولايات المتحدة 6 أسابيع لوقف تفشي كورونا

أوصى خبير الأوبئة الأمريكي، مايكل أوسترهولم، الذي جرى تعيينه مستشارا للرئيس المنتخب، جو بايدن، في مكافحة فيروس كورونا، بإغلاق البلاد لفترة من 4 إلى 6 أسابيع للسيطرة على تفشي الفيروس.

وفي بيان، نشر، مساء أمس الأربعاء، شدد أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، في توصيته على ضرورة دفع الأجور، طوال تلك الفترة للمواطنين لتعويضهم عن الخسائر المادية، مؤكدا أن الإغلاق سيساعد بشكل كبير في السيطرة على تفشي الفيروس، وتعافي الاقتصاد.

وتابع أوسترهولم قول: “بينما ينتظر العالم لقاحًا، يمكن أن يؤدي الإغلاق على مستوى البلاد إلى تقليل عدد الحالات الجديدة، والاستشفاء إلى مستويات يمكن التحكم فيها”.

كما أوضح أن الحكومة يمكن أن تقترض ما يكفي لتغطية حزمة المساعدات المالية للأفراد، والحكومات المحلية أثناء الإغلاق.

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وفي وقت سابق، حذّر أوسترهولم، من أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا سوف تتزايد بسرعة، مشيرا إلى احتمال أن تصل الإصابات إلى 200 ألف حالة يوميا.

وأضاف أنه ليس من المفاجىء بالنسبة إليه أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تجاوز أعداد الإصابات أكثر من 200 ألف حالة، يوميا.

ويوم الاثنين الماضي، تم تعيين أوسترهولم في “المجلس الاستشاري” لبايدن المكون من 12 عضوًا، والمعني بتقديم المشورة للفريق الانتقالي حول خطة للسيطرة على جائحة كورونا.