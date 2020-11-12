كورونا يزحف على المحاكم.. تعليق الجلسات في محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد إصابة قضاة وعمال نظافة وموظفين

لا زالت عدوى فيروس كورونا تزحف على المحاكم، متسببة في تعليق الجلسات في محاكم بالعاصمة الرباط، لتسجيل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ اليوم الخميس، إنه تم تعليق الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، بسبب كورونا.

وأوضحت ذات المصادر، أن المسؤولين القضائيين بالمحكمة الإدارية والتجارية، اجتمعوا أمس الأربعاء، على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، متخذين قرار تعليق الجلسات.

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ذات المصادر، قالت إن المحكمة الاستئنافية الإدارية سجلت أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسجلت المحكمة التجارية 14 حالة، فيما سجلت المحكمة الابتدائية الإدارية 8 حالات إصابة بالفيروس، وهي حالات موزعة بين قضاة وموظفين وعمال نظافة.

وكان القضاة قد رسموا صورة قاتمة عن وضعية المحاكم في ظل الجائحة، مسجلين إصابة عدد من القضاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، في ظل استمرار في المحاكم بشكل عاد من دون اعتبار لتطور الوضعية الوبائية العامة في البلاد.

ووجه نادي قضاة المغرب، مراسلة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، حول التطور الوبائي في المحاكم، وتسجيل بعض الملاحظات، واقتراح بعض الحلول، إسهاما من النادي في المجهود الوطني، للحد من انتشار الوباء.