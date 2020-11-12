عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا

الخميس 12 نوفمبر 2020

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا.



جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران وسوريا والعراق إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي إليوت أبرامز .. مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.