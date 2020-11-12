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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. سياسي جنوبي يكشف لماذا تتكرر المحاولات لسحب حراسة المنشآت النفطية من الحضارم والان مع التفاصيل
الخميس 12 نوفمبر 2020
علق الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي حداد عبدالقادر الكاف على أهمية أن تتولى قوات النخبة الحضرمية حراسة المنشئات النفطية .
وقال حداد في تصريحات خاصة أهمية أن تتولى قوات النخبة الحضرمية حراسة المنشئات النفطية ، وذلك لمعرفة الحضارم بمناطقهم وطبيعة التركيبة السكانية فيها ، وهذا الأمر يعد من أبسط حقوق أبناء حضرموت كونها المحافظة النفطية الأولى والتي ترفد موازنة الحكومة بأكثر من 70% من إجمالي الموازنة العامة ، إضافة إلى أن قوات النخبة الحضرمية قوات مدرّبة تدريب جيد جداً ، ومن الطبيعي جداً أن يتولى أبناء حضرموت هذه المهمة كنتيجة عادلة في نهاية المطاف .
ثانياً :- تتكرر المحاولات لسحب حراسة المنشأءات النفطية من الحضارم ، وذلك لكون المتنفذين المهيمنين على القطاع النفطي يخافون من فقدان مصالحهم الخاصة ، وكشف تلاعبهم ، وفضح شركاتهم العاملة في هذا القطاع ، الكل يعلم أن هؤلاء قد وجدوا فرصتهم إبّان فترة مابعد حرب صيف عام 1994م الظالمة بحق الجنوب ، وتمكنوا من إحكام قبضتهم على هذا القطاع الإقتصادي المهم ، وكوّنوا لهم إمبراطوريات مالية وشركات ...الخ ، وأنظروا إلى الشراكات المخفية بين هؤلاء المتنفذين ، والتي لم تعد بخافية على أحد تقريباً .
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