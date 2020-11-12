شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الفاشل في مدينة جدة والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

Advertisements وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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