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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني يكشف عن قوة النخبة الحضرمية : قوة عسكرية منظمة والان مع التفاصيل
الخميس 12 نوفمبر 2020
علق الإعلامي اليمني والمحلل السياسي مرزوق الصيادي والادارة التاريخية للواء أحمد بن بريك وعلى قوات النخبة الحضرمية.
وقال الصيادي في تصريحات خاصة: تابعنا ومن خلال الواقع الملموس الايجابي في اداء قوات النخبة الحضرمية التي حققت انجاز في التعامل والعمل الميداني لهذه النخبة العسكرية التي تتولى إدارتها القائد احمد سعيد بن بريك مشكوراً.
كما أن هذه الوحدة العسكرية تعد قوة مكتملة مقارنة ببقية الوحدات العسكرية الاخرى في ظل الصراعات والحرب الدائرة في اليمن، على عكس مايروج له اضعاف النفوس واصحاب الفكر المتقوقع الذي اعتادوا على كيل الاتهامات وتوجيه اللوم على كل شيء جميل اي كان شكلة ونوعه، الا ان الخطوات التي تخطوها هذه القوه العسكرية خطوات منتظمة في الاتجاه المناسب.
ونأمل أن نجد مثل هكذا وحدات عسكرية لتقوم بمهامها وواجبها تجاه امن المواطنين والحفاظ على المصالح العامة ومواجهة التحديات ومجابهة المخاطر
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