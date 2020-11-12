صفقة طراز "إف-35" للإمارات.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن موافقة واشنطن رسميًا على بيع أسلحة من الجيل الأحدث وخصوصًا 50 مقاتلة شبحا من طراز "إف-35"، للإمارات.



ووجه بومبيو في بيانٍ وزارة الخارجية بأن تبلغ الكونغرس رسميًا نية بلاده السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار، قائلاً: "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات".

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وذكرت وزارة الخارجية أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18طائرة مسيرة إم.كيو-9 بي ومجموعة من الذخائر جو-جو، وجو-أرض.

وتتميز طائرة إف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورًا، بجانب قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة الأمريكية إلى 15 مترًا، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورًا في كثير من النواحي من سو-57 الروسية وجاي-20 الصينية.