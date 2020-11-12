صحيفة تحذر من بيع طائرات إف 35 الأميركية إلى قطر لهذا السبب

الخميس 12 نوفمبر 2020

حذرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية من بيع طائرات أف 35 الأميركية إلى قطر التي طلبت رسميا الحصول على هذه الطائرة المتقدمة، مشيرة إلى أن وصول أف 35 إلى قطر يعني وقوعها في يد الإرهابيين.



وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية، فإن قطر، الشريك الأقرب إلى تركيا التي تصاعدت عدوانيتها بالمنطقة في الآونة الأخيرة، يطرح علامات استفهام كثيرة لدى المسؤولين الإسرائيليين.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، حيث تتمتع القوات الجوية الأميركية بوجود عملياتي كبير. ومع ذلك، فإنه "لدى الولايات المتحدة شركاء أكثر موثوقية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما وقعا اتفاقا للسلام مع إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

واتُهمت قطر بدعم خالد شيخ محمد، المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر، كما مولت الدولة طالبان وحماس وداعش وجبهة النصرة والإخوان.

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وفي السنوات الأخيرة، ضخت قطر ملايين الدولارات في غزة، وكانت هذه الأموال جزءًا من اتفاقيات وقف إطلاق النار المؤقتة، ولكنها أيضًا كافأت حماس.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى التقارب التركي القطري، ودعم أنقرة للدوحة، في مواجهة جيرانها في الخليج، لا سيما بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر عام 2017.

وتستضيف قطر قاعدة عسكرية تركية كبيرة، ويدعم كلا البلدين جماعة الإخوان بشكل علني. وقد أدى احتضان تركيا لقادة الإخوان، إلى تأجيج الصراعات المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة عن تركيا: "إن سعيها المتهور وغير القانوني لمصادر الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​يمكن أن يؤدي إلى صراع مسلح مع دولة معها في الناتو، وهي اليونان".

ومثل قطر، تلعب تركيا دورا في النزاعات الجيوسياسية الرئيسية، وأبرزها شراء دفاعات جوية روسية من طراز S-400، والتنسيق مع موسكو بشأن سوريا وليبيا وقضايا أمنية إقليمية أخرى.