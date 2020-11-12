شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل 1.91 مليون حالة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 42 ألفا و599 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 139 ألفا و177 من المصابين.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.
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