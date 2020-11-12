كروس ينتقد طريقة احتفال أوباميانج وجريزمان

واحتفل أوباميانج بقناع النمر الأسود خلال مباراة الدوري الأوروبي مع آرسنال ضد رين العام الماضي، بينما ارتدى أيضًا قناع الرجل العنكبوت بعد تسجيله لصالح بوروسيا دورتموند.

وجريزمان احتفل برقصة لعبة "فورت نايت" الشهيرة في عدة مناسبات، بعد تسجيله لصالح فرنسا وأتلتيكو مدريد.



ويعتقد كروس أن الاحتفالات المتقنة لا تشكل نموذجًا جيدًا للاعبين الشباب، وأوضح ذلك في حديثه بالبودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" وفقًا لـ"Sport Bild" الألمانية.

وقال كروس: "إذا كانت هناك رقصات تم التدرب عليها أو تصميمات رقص، أجدها سخيفة، احتفل أوباميانج ذات مرة وأخرج قناعًا، لا أعتقد أنه نموذج جيد أيضًا، ما هذا الهراء، والأسوأ من ذلك هو أن هناك أشياء مخبأة في الجوارب".

وأردف: "ما وجدته دائمًا لطيفًا هو جيرد مولر، لقد قفز للتو وخلع سرواله، كان ذلك متعة حقيقية، لا شيء كبير".



كما انتقد كروس دوري الأمم الأوروبية الذي أضاف المزيد من المباريات إلى جدول المباريات المزدحم، وتابع: "مع اختراع كل هذه الأشياء الجديدة، يبدو أننا مجرد دمى في أيدي الفيفا واليويفا".

وأتم الألماني الدولي: "تم إنشاء هذه المسابقات لامتصاص كل شيء من كل لاعب جسديًا، وامتصاص أكبر قدر ممكن من المال".