اعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن الشروط المطلوبة لتوثيق صفحات فيسبوك بالعلامة الزرقاء. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة". والشروط وفقا لبيان الوزارة هي: ١-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication) Advertisements ٢- اكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيس بوك الخاصة بالصفحة . ٣-احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني . ٤-احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تعلن شروط توثيق الصفحات في فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.