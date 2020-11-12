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اسود الرافدين يستذكرون أساطير الكرة العراقية قبل مواجهة النشامى

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2020-11-12 | 11:14

اسود الرافدين يستذكرون أساطير الكرة العراقية قبل مواجهة النشامى

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يلتقي، مساء اليوم الخميس، منتخبنا الوطني لكرة القدم منتخب الأردن ودياً، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر اذار من العام المقبل، في المباراة التي سيقودها طاقم تحكيمٍ اماراتي.

وستقام المباراة على ملعب الرغبي سيفينز في دبي بتمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، السابعة مساءً بتوقيت الامارات، في الظهور الرسمي لأسود الرافدين بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس .

 

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وقبل انطلاق المواجهة، سيحمل اسود الرافدين قمصان اساطير الكرة العراقية احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي، لاستذكارهم بعدما وافاهم الاجل بسبب بإصابتهم بفيروس كورونا.

 

وخضعَ وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، أمس الاربعاء، إلى مسحة كورونا التي أثبتت إصابة مدافع منتخبنا الوطني أحمد إبراهيم بعد ظهور النتيجة إيجابية والذي تم عزله عن وفد المنتخب لتلقي العلاج لحين كسب الشفاء التام.

 

وسيغيبُ خمسة لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة وأحمد ابراهيم، لإصابتهما بفيروس كورونا.

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