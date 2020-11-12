العثور على جندي إسرائيلي "جثة" شرق القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الخميس، العثور على جندي فُقدت آثاره قبل يومين، بالضفة الغربية "جثة هامدة"، دون توضيح خلفيات وفاته.
وقال وسيم بدر، الناطق باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "مع الانتهاء من أنشطة مسح وتمشيط واسعة النطاق استمرت يومين منذ فقدت آثار جندي الجيش ساجي بن دافيد، للأسف الشديد تم اليوم العثور على المفقود وهو جثة هامدة".
في هذه الأثناء،أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365” أنه تم العثور على الجندي بالقرب من حاجز حزما في شمال شرق مدينة القدس الشرقية.
وكانت آثار الجندي الإسرائيلي اختفت، الثلاثاء الماضي، وجرت عمليات بحث واسعة عنه بمشاركة الجيش والشرطة.
ولم تتضح تفاصيل وفاة الجندي، كما أن الشرطة والجيش الإسرائيليين لم يتحدثا عن شبهة قتل فلسطينيين له.
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