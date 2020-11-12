بالصور.. سيارات تطرح بلون واحد على مر الزمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لون السيارة من الكماليات الأساسية التي تسهم في الترويج لها، إلا أن تلك القاعدة سقطت مع سيارات لا تطرح إلا بلون واحد.

وعرف تاريخ صناعة السيارات، مجموعة مميزة من الموديلات التي تخطت هذه القاعدة، واعتمد مصنعوها فقط على كفاءتها أثناء القيادة، وقدرتها الاستثنائية، بأن قاموا بطرحها للبيع بلون وحيد فقط، تتوفر به كافة النسخ المطروحة بالأسواق.



وقام موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، بحصر هذه النماذج الاستثنائية من السيارات التي طرحت بدون أي خيارات للألوان، ومنها طراز فيراري F40.



وصنعت فيراري من هذا الطراز 1,315 نسخة، كانت جميعها تتوفر باللون الأحمر، وعمل هذا الطراز بمحرك تصل سرعته لـ 200 ميل في الساعة.

من بعدها، جاء ضمن القائمة، طراز بورش 996 GT3 RS، الرياضي المتميز، الذي طرحته أيضا ماركته الألمانية باللون الأبيض، في حين وفرت خيارات للألوان لإطاراته، ما بين الأحمر والأزرق.

ومن ماركة فورد، جاء ضمن القائمة، طراز "بوما" المخصص للسباقات، Racing Puma، الذي صنعت منه فورد عدد محدود من النسخ بإجمالي، 500 نسخة فقط، طرحت جميعها باللون الأزرق.

والطراز الشهير في عالم سينما هوليوود، DeLorean DMC-12، الذي عرف بظهوره في أفلام "باك تو ذي فيوتشر"، وقدمت كافة النسخ التي طرحت منه باللون الرمادي.

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ومن ماركة سوبارو اليابانية، ضمت القائمة، طراز Impreza P1، الذي طرحته سوبارو للمشاركة في سباقات الرالي الشهيرة، وصنعت منه 1000 نسخة فقط طرحت جميعها باللون الأزرق فقط.

من بعدها جاء ضمن القائمة، طراز ميني Works GP من ماركة ميني كوبر، الذي طرحت كافة النسخ المتوفرة منه بمحرك سوبرتشارج، و باللون الرمادي الداكن.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة، طراز M3 GTS، الذي توفر بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر، وطرحت كافة النسخ المصنعة منه باللون البرتقالي.

من بعده بالقائمة، جاء طراز لامبورجيني Reventon، الذي طرحته الماركة الإيطالية، بعدد محدود من النسخ كانت بالكامل باللون الرمادي الداكن.

وفي ختام القائمة، ذكر موقع "توب جير" طراز آخر من ماركة بورش الألمانية، هو طراز 911 Sport Classic، الذي قدمته للأسواق في عام 2014، وكانت كافة النسخ المطروحة منه للبيع متوفر فقط باللون الأبيض.



