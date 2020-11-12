شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن اعتراض مسيَّرة حوثية في أجواء المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.



وأضاف أن المسيرة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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