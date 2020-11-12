شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الفاشل في مدينة جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.



وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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