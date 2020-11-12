تحذيرات أممية من نقص حاد في الغذاء بإقليم تيغراي بسبب إجراءات الحكومة الإثيوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

حذرت الأمم المتحدة من نقص حاد في الغذاء في إقليم تيغراي بسبب إجراءات الحكومة الإثيوبية.

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وفي وقت سابق حثت السلطات المحلية في تيغراي، شمالي إثيوبيا، المواطنين في الإقليم على الاستعداد لحالة تعبئة "دفاعا عن أنفسهم أمام عدوان صارخ" من جانب الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد.

وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا بعدما رفض رئيس الوزراء آبي أحمد طلب سلطات الإقليم إجراء محادثات سلام.

وأمر آبي أحمد قواته بشن عملية عسكرية في الإقليم قبل ثمانية أيام، وهو ما أدى إلى مقتل المئات.

وجاءت التطورات بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.