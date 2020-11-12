وزير الرياضة يكشف شرط حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لأول مرة في التاريخ يتم تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك في مصر.

وتابع الوزير في كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "أنا أحسد على هذا التجاوب لأول مرة في التاريخ يكون هناك نهائي بطولة دوري أفريقيا في مصر بين الأهلي والزمالك كما أنه لأول مرة تحضر كل هذه الأسماء بهذا الثقل في هذه الندوة".

وطالب الوزير بضرورة وجود ورش عمل مؤكدا أنه لا يوجد خصومة مع الإعلام لكن يجب أن يكون هناك ضوابط خاصة في ظل تأثر الشباب بالإعلام.

وأكد "صبحي"، أن المباراة ستقام في استاد القاهرة، موضحا: "خاطبت الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري وسيحدد بناء عليه حضور جماهير أم لا طبقا لمتطلبات وزارة الصحة وإن شاء يكون فيه جماهير".

وواصل الوزير:"أنا مع الأستاذ كرم جبر في التعاون في هذا الاتجاه لأنه مد يده بسرعة لنا في توقيت مناسب جدا لتساؤلات كنا نسألها عبر وسائل الإعلام عن دور الرياضة التي تسير بشكل عكسي.

وأوضح "صبحي"، أن صناعة الكرة تعتمد على جماهير وإعلام ولاعبين والمنتج الذي يبيع الجريدة، متسائلا"كيف ندخل في طبيعة هذا المنتج في ظل التغيرات التي حدثت".

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وتابع: "نحن وزارة شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه الا بالنقاش والحجة فالإعلام طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير فقد أصبح منذ 2014 الشيئ الإيجابي الكبير الذي يسير مع الدولة المصرية".

وأكد صبحي أن مباراة 27 أول حدث يكون النهائي مصري مصري وبالتالي المتوسط العام لجمهور الزمالك يقول احنا بنشجع مصر قبل مباراة الأهلي، وبالتالي يجب أن نستثمر ذلك.

ولفت إلى أن منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الأولمبي يأتيان إلى مصر هذه الفترة لمقابلة منتخب مصر الاولمبي، ثم المنتخب المصري يسعى لتصحيح مساره ثم نمر لمباراة 27 "هذه حالة تجعلنا نقف ونقول للجمهور أنتم صناع كرة القدم فهو الذي يحدد القيمة التجارية والسوقية لأي نادي كما تحدد نسب المشاهدة على مواقع التواصل والديجيتال".

وأوضح أنه لا يوجد عمل كامل لكن لابد أن يكون هناك حملات، فالكرة أصبحت منظورا اقتصاديا ووضعنا طريقة عمل علمية كما أن هناك إيجابيات كثيرة والسلبيات لا تخفى على أحد معقبا بقوله "أنا محظوظ بهذا الجمع والكوكبة من هذه الأسماء في عالم الرياضة".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.