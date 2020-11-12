محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، إجراء القرعة العلنية على الوحدات السكنية التي جرى طرحها بمنطقة الرحاب بأسيوط الجديدة، بنظام التأجير التمويلي لأعضاء صندوق التأمين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، الأسبوع القادم.
وكشف رئيس جامعة أسيوط، أن عدد الوحدات السكينة الجاري الاقتراع عليها يبلغ 480 وحدة، تقدم للحصول عليها 1561 متنافسًا، بينهم 1108 من العاملين و453 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأشار مصطفى حسن الأمين المساعد بجامعة أسيوط، إلى أن القرعة من المقرر إجراؤها بالصالة المغطاة الجديدة بجوار مجمع الإسكواش على مدار يومين متتاليين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد والإثنين.. جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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