ألمانيا تأمل في تقوية منظمة الصحة العالمية مجددا بعد فوز بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يعول على أن منظمة الصحة العالمية من الممكن أن تضطلع بدور أقوى مجددا بعد فوز جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ماس اليوم الخميس خلال منتدى السلام في باريس إنه من الممكن أن يتحسن الاستعداد المسبق وكذلك القدرة على التصرف بالمنظمة في مواجهة أية أزمات صحية عالمية.

وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "إنني متفائل بعد الانتخابات الأمريكية في الأسبوع الأخير بأنه يمكننا الاعتماد مجددا على أصدقائنا الأمريكيين في هذا المسعى".

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يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت خروجها من المنظمة تحت رئاسة ترامب. واتهم ترامب المؤسسة بالتأخر للغاية في الإعلام عن خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". ولكن بايدن يعتزم التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وخلال منتدى السلام سوف تلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أيضا بعد ظهر اليوم.

ومن المتوقع خلال المنتدى الذي تستمر فعاليته عدة أيام مشاركة نحو 60 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية. وينصب تركيز المنتدى بصفة خاصة استجابة عالمية لأزمة كورونا.