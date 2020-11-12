محافظ أسيوط: خطة للتوسع في المزارع السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، وضع خطة للتوسع في إنشاء مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، وفتح منافذ لبيع الأسماك بمختلف المدن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بالمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم.

Advertisements

وأشار "سعد" خلال اللقاء إلى ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي كونها مصدر هام للدخل، لافتًا إلى إنه جرى وضع خطة للتوسع في إنشاء مزارع الثروة السمكية والاستعانة بالخبرات من مديريات الزراعة والطب البيطري، والاستعانة بطلاب التعليم الفني وفتح مشروعات جديدة للشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تطوير مفرخ الأسماك بمنفلوط وبعض المزارع القائمة بالفعل والاستعانة بالخبرات في أعمال التطوير، فضلًا عن تدريب الشباب على فتح مشروعات صغيرة وإقامة مشروعات الاستزراع السمكي وإتاحة فرص عمل لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه المحافظ مسئولي الثروة السمكية بالمحافظة، إلى اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك وتعظيم دور الاستزراع المائي‏ للمياه العذبة.