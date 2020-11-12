ضبط 77 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة دراو في أسوان، اليوم الخميس، 77 ألف علبة سجائر، و 17 كرتونة عطور مجهولة المصدر.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، بضبط شخصين يستقلان سيارة نقل محملة بـ77 كرتونة سجائر مجهولة المصدر، بإجمالي 77 ألف علبة سجائر، و17 كرتونة عطور بإجمالي 130 زجاجة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة.