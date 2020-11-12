بورتو جروب تتحول للخسارة في 9 أشهر مع تراجع الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تحولت مجموعة بورتو جروب القابضة، للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع تراجع الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الخميس، تحقيق بورتو جروب صافي خسارة بقيمة 8.6 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي ربح بقيمة 91.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 47% لتصل إلى 668.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بمبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما تراجعت الإيرادات (المسجلة عند تسليم الوحدات) بنسبة 43% لتسجل 332.3 مليون جنيه مقابل 587.3 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من 2019.

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ووصلت مبيعات الشركة (التعاقدات) إلى 912.4 مليون جنيه في أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 692.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 32%.

وخلال الربع الثالث من عام 2020، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21%، حيث وصلت إلى 409.9 مليون جنيه مقابل 339.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.

وارتفع صافي ربح الشركة في الفترة (يوليو – سبتمبر) بنسبة 43% لتسجل 16 مليون جنيه مقابل 11.3 مليون جنيه، في ظل ترشيد مصروفات والحد من التكاليف ما أدى لانخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات، بحسب بيان الشركة.

وقالت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة، إن على الرغم من تحسن الأداء بشكل طفيف على مستوى النشاط العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، يظل التأثير السلبي للتحديات المتعلقة بجائحة كورونا قائما.

وأوضح التقرير أن التأثير السلبي أدى إلى انخفاض إيرادات الشركة بسبب التباطؤ في عمليات التسليم نتيجة تأثر الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات خلال فترة حظر التجول، والقيود التي كانت مفروضة على التنقل والتي قللت من إسراع العملاء في إجراءات التسلم.