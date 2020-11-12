بريطانيا/ اقتحام مركز شرطة في لندن بسيارة

أعلنت الشرطة البريطانية أنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة أحد أقسام الشرطة في شمال لندن أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020.
أوضح بيان صادر عن شرطة العاصمة لندن إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات. وتابعت بيان الشرطة أن “السيارة ما زالت في الموقع وان ضباطا متخصصين يتابعون فحص السيارة.
هذا وقد تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع”.
مونت كارلو الدولية / رويترز
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